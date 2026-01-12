Son Mühür- Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Fenerbahçe, yalnızca sahadaki başarısıyla değil, tribünlerdeki görsel şöleniyle de dikkat çekti.

Final karşılaşmasının ardından sarı-lacivertli kulübün tribün organizasyonuna ilişkin çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.

Tribünler için dev hazırlık yapıldı

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, Süper Kupa finali öncesinde taraftarlar için kapsamlı bir organizasyona imza attı. Tribünlerde bütünlük sağlamak ve görsel atmosferi güçlendirmek amacıyla binlerce materyal hazırlandı.

Organizasyon kapsamında:

35 bin adet yağmurluk

35 bin adet küçük bayrak

1.000 adet büyük boy bayrak özel olarak temin edildi.

Maliyet dudak uçuklattı

Yapılan hazırlıkların maliyetinin oldukça yüksek olduğu öne sürüldü. İddiaya göre organizasyonun toplam bedeli 15 milyon 250 bin TL’yi buldu.

Tüm masrafları Sadettin Saran karşıladı iddiası

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, bu dev organizasyonun tüm masraflarının Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran tarafından karşılandığı ileri sürüldü.

Başkan Saran’ın, final öncesinde tribün atmosferinin kusursuz olması için hiçbir masraftan kaçınmadığı ifade edildi.

Yağmur altında sarı-lacivert şölen

Final günü etkili olan olumsuz hava koşullarına rağmen tribünlerde dağıtılan yağmurluklar sayesinde taraftarlar karşılaşmayı rahatlıkla takip etti.

Aynı zamanda dalgalanan bayraklar, stadyumda görsel bir şölen oluşturarak maçın atmosferine ayrı bir renk kattı.

Fenerbahçe’nin bu organizasyonuyla Süper Kupa finali, yalnızca skorla değil, tribünlerdeki birlik ve görsel bütünlükle de hafızalara kazındı.