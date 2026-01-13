İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşanan kayıp paniği, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla mutlu sonla noktalandı. Safiye Aktürüm isimli 67 yaşındaki kadın, yaklaşık dört saat süren arama çalışmasının ardından ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Yakınları haber alamayınca ekipler harekete geçti

Olay, akşam saatlerinde Tırazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Safiye Aktürüm’den uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine İzmir İl AFAD Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği ile Karabağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Ormanlık alanda bulundu

Mahalle çevresi ve ormanlık alanı kapsayan arama tarama faaliyetleri, yaklaşık dört saat sürdü. Ekipler, kayıp kadını saat 21.45 sıralarında ormanlık bir alanda buldu.

Sağlık durumu iyi

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan Safiye Aktürüm’ün genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Tedbir amaçlı yapılan kontrollerin ardından Aktürüm, yakınlarına teslim edildi. Yetkililer, vatandaşların benzer durumlarda zaman kaybetmeden yetkililere başvurmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.