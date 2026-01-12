Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak Ayı'nın olağan meclis toplantısının birinci birleşimi gerçekleşti.

Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen oylama sonucunda Denetim Komisyonu’nda görev alacak isimler netleşti.

Yapılan oylamada Banu Gençkan, Erdal Karagöz, Leman Tunus, Hatice Semerci, Nail Kocabaş denetim Komisyonu üyeliğine seçildi.

Denetim Komisyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir yıllık gelir ve giderleri ile mali işlemlerini incelemekle görevli olacak. Komisyon üyeleri, 2026 yılı boyunca belediyenin mali yapısına ilişkin denetim çalışmalarını yürütecek.

Meclis toplantısında seçim süreci sakin bir şekilde tamamlanırken, oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemde yer alan diğer maddelere geçildi.

Denetim Komisyonu üyelerinin belirlenmesiyle birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesinde 2026 yılına yönelik denetim süreci de resmen başlamış oldu.



