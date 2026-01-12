Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kent genelinde bazı bölgelerde yağışın şiddetini artırdığı gözlenirken, uzmanlar akşam saatlerine doğru karın yayılım alanının genişleyeceğine dikkat çekiyor.

41 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre bugün Türkiye genelinde kar yağışı birçok bölgede etkili olacak. İstanbul’un da dahil olduğu 41 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı. Kentte özellikle yüksek kesimlerde beyaz örtü oluştuğu bildirildi.

“Akşama doğru tüm ilçelerde kar bekleniyor”

CNN Türk’e konuşan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’daki yağışın ilerleyen saatlerde kara dönüşeceğini belirtti. Şen, “Şu anda yüksek kesimlerde kar etkili. Gün içinde Avrupa Yakası’nda da yağış kara dönecek. Akşama doğru İstanbul’un büyük bölümünde kar yağışı görülecek. Sıcaklıklar 2–3 derecenin üzerine çıkmayacak” dedi.

Kar kalınlığı yükseklerde artabilir

Prof. Dr. Şen, iç ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının 5 ila 10 santimetreye ulaşabileceğini, kıyı bölgelerinde ise 1–2 santimetrelik bir örtü oluşmasının öngörüldüğünü ifade etti. Yağışların gece saatleriyle birlikte yarın sabaha kadar sürebileceği belirtildi.

Köprü ve viyadüklerde buzlanma tehlikesi

Akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşeceğine işaret eden Şen, özellikle köprü ve viyadüklerde buzlanma riskinin artacağını vurguladı. Valilik tarafından alınan tedbirlerin trafik yoğunluğunu azalttığını kaydeden Şen, bunun olası riskleri sınırladığını söyledi.

“Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı”

İstanbul’un önümüzdeki 24 saatlik süreçte dikkatli olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, vatandaşlara uyarıda bulundu. Şen, “İstanbul’un hangi noktasında olursanız olun, zorunlu bir durum yoksa dışarı çıkmayın. Kar yağışının yarın öğleden sonra kenti terk etmesi bekleniyor. Bu süre boyunca tedbirli olunmalı” ifadelerini kullandı.