Son Mühür - Pandemi sürecinde YouTube’da yayınladığı Konuşanlar programıyla dikkat çeken Hasan Can Kaya, kısa bir süre sonra Acun Medya ile anlaşarak Exxen’e transfer olmuştu. 2021’den beri platformda yayınlanan programın yeni sezonda Exxen’de olmayacağı yönündeki iddialar ise son zamanlarda sıkça konuşuluyordu.

Disney+ ile anlaştı

Uzun bir süredir "Konuşanlar" programının hangi platformda yayınlanacağı merak konusu olurken, Prime Video, HBO Max, Netflix ve Disney+ gibi büyük platformların ilgilendiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz hafta ise Kaya, sessizliğini bozup yeni yayın adresini açıkladı. Disney+'ın resmi hesabından paylaşılan "Mikrofon açıldı, herkes kahkahaya hazır" mesajını alıntılayan Kaya, gönderiye "Hayırlı olsun" notunu ekleyerek transferini resmen duyurmuştu.

Kazancı tam 325 Bin Dolar

Şimdi ise ünlü komedyenin yeni anlaşmadan elde edeceği gelir ortaya çıktı. Sina Koloğlu, Oda TV’de yayımlanan yazısında Hasancan Kaya’nın Exxen ve Disney+ anlaşmalarının detaylarını paylaştı. Koloğlu’nun iddiasına göre Kaya, Exxen’den 270 bin dolar kazanırken, Disney+ ile imzalanan yeni sözleşmeyle kazancı 325 bin dolara yükselecek.

Tüm dünyada yayınlanacak

Kulislerde konuşulanlara göre, program eylül sezonuyla Disney+ platformunda yayınlanacak ve çeşitli dillerde altyazı seçeneğiyle global izleyici kitlesine ulaşacak. Böylece Kaya, hem gelirini yükseltecek hem de uluslararası bir seyirciye erişim sağlayacak.