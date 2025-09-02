Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür TV'de Sıcak Bakış programına konuk olan İzmir Otobüsçüler ve Servisçiler Odası Başkan Adayı Hasan Basri Bostancı, servisçilerin sorunları ve çözüm önerileri hakkında Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Veliler servis seçerken...

Okullar açılıyor. Veliler çocuklarını okula gönderirken güvenilir servis arıyor. Bostancı dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı.

"Korsanın bir parçası olmamak lazım. Veli servisin S plakalı olmasına dikkat etmeli... Aracın sahibi kimse onunla muhatap olunması gerekiyor. Aracın taşıma sınırından fazla taşıması yasak. Kiralık araçla hizmet veremez yani... Aracın arkasında okul taşıtı ibaresi olmalı...

Ücrete gelirsek, herkes elini vicdanına koysun. Geçen sene olan rakama yüzde 25 zam yapıldı. Motorlu taşıt vergisi, lastik, sigorta, akaryakıt ne kadar arttığına bakarsak bu oranın düşük olduğunu görürsünüz. Bakım ve ar fiyatlarını katmıyorum bile... Kira artış oranları bile bu oranın iki katı... Gidiş ücreti alınır. Dönüş ücreti alınmaz. 8.sınıfa kadar her araçta rehber personel olmalı... Söför esnafı çeşitli testlerden geçirilir. Ucuz etin yahnisi yavan olur. Tekrar söylüyorum. Korsana çocuğunuzu emanet etmeyin!"

Yeni yönetim mirasımızı yedi bitirdi...

Servisçi esnafı arasında Efsane Başkan olarak bilinen Bostancı 29 yılda yaptıklarını özetledi.

"90'lı yıllarda servisler tek tip,tek renk ve tek plaka olacağını söylediğim. zaman bana deli diyorlardı. Servis taşımacılığı emekli işiydi. S plakanın mucidiyim. Türkiye'de servisçiliği sektör haline getirdim. Tahdit uygulamasını hayata geçirdik.

Beş katlı modern bir hizmet binası kazandırdım. Üyelerin finansal yüklerini hafifletmek için kooperatif kurdum. Daha birçok iş yaptık. Servisçi esnafının başını dik tutmasını sağladık. Son dönemde ise hiçbir yenilik eklenmedi.

Miras yiyorlar adeta, biz odamızı eski gücüne kavuşturacağız. Disiplinli, saygın bir yönetim kuracağız. Çoklu bir yönetim modelimiz olacak. Her bölgede komite üyelerimiz olacak. Sorunlara anında çözüm üreteceğiz

Eskisi gibi Türkiye'ye örnek oda olmaya devam edeceğiz. Oda evladım gibi, bu noktaya tırnaklarımızla kazıyarak geldik.Esnafın ekmeğini bir dilimde olsa fazlalaştırmak için çaba harcadık."

Kendi hatalarımızla kaybettik...

Bostancı geçen seçimi neden kaybettiklerini anlattı

"Biz kendimize çok güvendik. Arkadaşlardan nasıl olsa kazanırım diye oy kullanmaya gelmedi. Sosyal medya da tam kullanamadık. Sonuçta bir trafik kazası yaşadık kaybettik bayrağı devrettik. Şimdi odanın hatalarını gördüğüm için yeniden aday olduk."

Yalçın Ata Başkan güzel işler yapıyor

"Yalçın Ata başkanımla hareket ettik. Ama ben oda seçimlerini kaybettim. Yalçın Başkan çok güzel işler yapıyor. Yeni dönemde birlikte daha güzel işlere imza atacağız inşallah... Buradan selam gönderiyorum. "

Korsan servis arttı...

"Bu işin kitabını yazdım. Yaptıklarım yapacaklarımın garantisidir." diyen

Bostancı, servisçi esnafın sorularını bildiğini el ele hep birlikte odayı yöneterek dertlere derman olmaya geleceklerini verdikleri emaneti geri alacaklarını ve esnafa sorun değil çözüm olacaklarını ifade etti.

"Şu an yaşanan durum belli korsan hortladı. Mevcut yönetim korsanı bitireceğim derken kendileri korsan servis yaparken yakalandı. Okul sahipleri, fabrika sahipleri hepsi servisçi oldu. Bizim zamanımızda yüzde beş, altı olan kırmızı araç dediğiniz öz mal araç sayısı servis aracı sayısını geçti.

S plaka sayısında daha fazla oldu. Biz bunu çözeceğiz. Bununla beraber 155 tane kiralık plaka verildi. Bunlar başımıza dert oldu. Biz mahkemeye verdik demekle olmuyor. Bir sıkıntı var belediyede hükümet kanadı SM plakanın tekrar verilmesine karşı çıktığını söylüyor bu da yalan.

Dolayısıyla Türkiye'nin başına dert oldu bu kiralık plakalar (SM) bunları çözmek bizim için kolay... Ancak nasıl çözeceğinize şimdi anlatamam sonra çalarlar. Hepsinin tek tek çözeceğiz. Yeni ekibimle bu sorunların üstünden geçer.

Odamızı eski şaşalı günlerine geri getireceğiz. Esnafımızın önünü açacağız. Az daha sabretsinler. 18 Ocak'ta yapılacak seçimlerde kazanıp, esnafın hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. S plakanın değeri Taksi plakalarının bile önüne geçecek."