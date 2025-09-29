İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin 15 Haziran 2025’te aldığı kararla Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nde faaliyetler durdurulmuştu. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başvurusu üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 31 Ekim 2025’e kadar geçici depolamaya izin verdi. Bu süreç, bölgede yaşayan yurttaşların tepkisini artırdı.

Vatandaşlar çöp araçlarının yolunu kesti

Geçici izin kararına karşı çıkan Harmandalı sakinleri, çöp kamyonlarının kullandığı yolu kapatarak eylem yaptı. Vatandaşlar adına açıklama yapan eski Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, mahalle halkının büyük mağduriyet yaşadığını vurguladı.

Afet bölgesi ilan edilsin

Kazar, alanda oluşan heyelan ve derin çatlakların her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bizler bu mahallede ikamet etmemiz dolayısıyla çok ciddi mağduriyetler yaşamaktayız. Çiğli Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı 1992 yılında 15 yıllığına kuruldu ancak 30 yıldır faaliyetine devam ediyor. Burada çok ciddi bir heyelan var, evler yıkıldı, yollar yarıldı. Bu sahanın afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor.”