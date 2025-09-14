Son Mühür- Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ilçede son zamanlarda yaşanan çöp toplama sorunlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Başkan Çiçek, kent genelindeki bu aksaklığın farkında olduklarını ve sorunun temelinde Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin Danıştay kararıyla kapatılması olduğunu belirtti. Bu kararın, İzmir genelinde ve Menderes'te lojistik ve operasyonel zorluklara yol açtığını ifade etti.

Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon

Belediye, halk sağlığı ve çevre temizliğini en öncelikli konular olarak ele alarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda süreci yönetiyor. Başkan Çiçek'in açıklamasına göre, ilgili kurumlar arasında sürekli bir iletişim ve işbirliği devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmeleri sürdürdüğünü belirten Çiçek, Menderes Belediyesi olarak da sürecin yakın takipçisi olduklarını ve geçici çözüm yerine kalıcı çözümlerin en kısa sürede hayata geçirilmesini beklediklerini vurguladı.

Saha çalışmaları ve alternatif planlar devrede

Menderes Belediyesi, yaşanan soruna karşı kendi bünyesinde bir "temizlik hareketi" başlattı. Bu kapsamda, tüm ekip 44 mahallede aktif bir saha çalışması yürütüyor. Başkan Çiçek, planlanan program doğrultusunda ekiplerin ilçenin her noktasında çalışmaya devam edeceğini duyurdu. Bunun yanı sıra, atıkların en sorunsuz şekilde taşınabilmesi için alternatif taşıma planları üzerinde de çalışmalar yapıldığı belirtildi. Bu çalışmalar, mevcut krizin etkilerini en aza indirmeyi ve günlük yaşamın normal seyrinde devam etmesini sağlamayı hedefliyor.

Vatandaşlara önemli çağrı: Atık ayrıştırma

Başkan Çiçek, bu zorlu süreçte vatandaşların sağduyulu yaklaşımları için teşekkür ederek, evsel atıkların mümkün olduğunca ayrıştırılmasını rica etti. Atıkların ayrıştırılmış olarak çıkarılmasının, çöp toplama ve taşıma sürecini daha sağlıklı ve verimli hale getireceğini söyledi. İlkay Çiçek, sorunun siyasi çekişmelerden uzak, teknik bir yaklaşımla ve ortak akılla en kısa sürede çözüleceğine inandığını ifade ederek açıklamasını tamamladı.