Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi" etkinliği, sinemaseverlere eşsiz ve nostaljik bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. 18 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında, İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı'nda gerçekleşecek olan etkinlik kapsamında, birbirinden farklı türde dört özel film gösterimi yapılacak. Bu özel seri, izleyicileri hem popüler sinema klasikleriyle buluşturacak hem de alışılagelmişin dışında bir ortamda film izleme keyfi yaşatacak.

Programda her zevke hitap eden filmler

Etkinlik programı, sinemaseverlerin farklı zevklerine hitap edecek şekilde hazırlandı. 18 Eylül'de, 1984 yapımı komedi ve bilim kurgu klasiği "Hayalet Avcıları (Ghostbusters)" ile başlangıç yapılacak. Film, doğaüstü olaylara ilgi duyan akademisyenlerin bir hayalet avcılığı şirketi kurmasını ve şehirdeki paranormal tehditlere karşı verdikleri komik mücadeleyi konu alıyor.

Bir hafta sonra, 25 Eylül'de ise ünlü oyuncu ve yönetmen Tom Hanks'in imzasını taşıyan 1996 yapımı "Hayal Şarkısı (That Thing You Do!)" filmi gösterilecek. Dram, komedi ve müzik türlerini bir araya getiren bu film, 1960'ların müzik dünyasında The Wonders adlı bir grubun şöhrete giden yolculuğunu ve bu sürecin getirdiği zorlukları anlatıyor.

Ekim ayının ilk filmi, 2 Ekim'de gösterilecek olan "Sil Baştan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)". Jim Carrey ve Kate Winslet'ın başrollerini paylaştığı bu 2004 yapımı bilim kurgu ve dram filmi, unutulmaz bir senaryoya sahip. Anıları silme teknolojisi üzerinden aşk, hafıza ve insan ilişkileri üzerine derin felsefi sorgulamalar sunuyor.

Etkinliğin kapanış filmi ise 9 Ekim'de gösterime girecek olan "F1: The Movie". Joseph Kosinski'nin yönettiği ve başrolünde Brad Pitt'in yer aldığı 2025 yapımı bu film, kaza sonrası emekli olan eski bir Formula 1 pilotunun, genç bir pilota akıl hocalığı yapmak üzere yarış dünyasına geri dönüşünü anlatıyor.

Katılım koşulları ve önemli detaylar

Etkinliğe katılım ücretsiz olsa da, gösterimler için kultursanat.izmir.bel.tr adresinden davetiye alınması gerekiyor. Her gösterim için davetiye kotası, filmin gösterileceği haftanın Pazartesi günü saat 10.00’da açılacak. Katılımcıların her araç için tek bir QR kod almaları yeterli olacak. Etkinlik alanına sadece binek araçlar kabul edilecek; görüşü engelleyecek minibüs ve kamyonet gibi araçlara izin verilmeyecek.

Gösterimler, saat 20.00’de başlayacak ve araçların alana alımı saat 18.30’dan itibaren yapılacak. Filmler orijinal dilinde, Türkçe altyazılı olarak izlenebilecek. Filmin ses yayını ise özel bir radyo frekansı üzerinden araç radyolarından duyulacak. Bu benzersiz organizasyon, İzmir'in kültürel ve sanatsal yaşamına farklı bir renk katmayı hedefliyor.