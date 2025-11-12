Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ A.Ş.’nin talebi doğrultusunda; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında deniz ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi, deniz ekosisteminin güçlendirilmesi ve zenginleştirilmesi, iskele ve benzeri kıyı yapılarının tasarımı, deniz kirliliği ile mücadele uygulamalarının iyileştirilmesi, acil eylem planlarının geliştirilmesi, marina işletmeciliğine ilişkin danışmanlık, bilgi ve deneyim paylaşımının yapılması amacıyla bir protokol hazırlanmıştı.

Üç deniz otobüsü tahsis edilecek

Protokolle, iki belediye arasında deniz ulaşımı alanında karşılıklı teknik bilgi alışverişinin sağlanması, deniz taşımacılığı altyapısının güçlendirilmesi ve deniz çevresinin korunmasına yönelik ortak çalışmalar yürütülmesi hedeflenirken; protokol kapsamında ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi envanterinde kayıtlı 3 (üç) adet deniz otobüsünün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımına tahsis edilmesi öngörülüyor.

Meclis gündeminde görüşülecek

İZDENİZ A.Ş.’nin talebi doğrultusunda hazırlanan taslak protokolün kabul edilip edilmemesi hususu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanacak.

İlgili madde şu şekilde:

“İZDENİZ A.Ş.’nin 05/11/2025 tarihli ve E-2512 sayılı yazısıyla talep edilen; Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında deniz ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi, deniz ekosisteminin güçlendirilmesi ve zenginleştirilmesi, iskele ve benzeri kıyı yapılarının tasarımı, deniz kirliliği ile mücadele uygulamalarının iyileştirilmesi, acil eylem planlarının geliştirilmesi, marina işletmeciliğine ilişkin danışmanlık, bilgi ve deneyim paylaşımının yapılması ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin envanterinde kayıtlı 3 (üç) adet deniz otobüsünün Izmir Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımına tahsis edilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan taslak protokolün kabulü hususunun görüşülmesi.”