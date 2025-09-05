Son Mühür/ Emine Kulak - Türkiye’yi sarsan Hilal Özdemir ve Hira Aygar cinayetlerinin ardından İzmir’de kadın örgütleri sokağa çıktı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Genç Feministler Federasyonu, Bornova’da düzenledikleri eylemle kadın cinayetlerine ve bireysel silahlanmaya karşı tepki gösterdi.

Eylemde yapılan açıklamada, 15 yaşındaki Hilal’in Boğaziçi Üniversitesi’nde çocuk işçi olarak çalışırken, eski erkek arkadaşı tarafından silahla öldürüldüğü hatırlatıldı. Failin 24 suç kaydı olmasına rağmen elini kolunu sallayarak kampüse girebildiğine dikkat çekildi. Bir gün sonra ise 16 yaşındaki Hira’nın Mersin’de bir erkek tarafından arabada silahla vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi.

"KATİLLERİ DEĞİL KADINLARI KORUYUN"

Kadın örgütleri, “Bugün burada Hilal ve Hira’nın hesabını sormak için toplandık” diyerek şunları söyledi:

"Kadın cinayetleri olurken görevini yapmayanlar, çocuk istismarını meşrulaştıranlara göz yumanlar eylemlerimizi engelliyor ama silahlı erkekleri durdurmuyor.24 ayrı suç kaydı olan biri neden hâlâ dışarıdaydı? Neden 20 yaşındaki bir erkek 15 yaşındaki bir çocukla birlikte olabiliyor? Kadın katilleri internetten silah siparişi verebiliyor. Daha kaç kadının ölümünü göz yumacaksınız?

Örgütler, yalnızca Hilal ve Hira’nın değil, son günlerde babası ya da eşi tarafından öldürülen kadınların da adını andı. Açıklamada, 2025 yılının ilk 9 ayında 196 kadın cinayeti, 203 şüpheli kadın ölümü yaşandığı vurgulandı.

Yetkililerin görevini yapmadığını savunan kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi ve 6284 sayılı kanunun etkin uygulanmamasının kadınların yaşamına mal olduğunu ifade etti.

"ÇÜRÜMÜŞ DÜZENİ KABUL ETMİYORUZ"

Genç Feministler Federasyonu adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kadınlar aile içinde, en yakınları tarafından öldürülüyor. Üniversitelerde ise bilimin yerini baskılar aldı. ‘Aile yılı’ seminerleriyle kadınlara makul profil dayatılıyor. Biz bu çürümüş düzeni kabul etmiyoruz. Saat kaçta kiminle olacağımıza, ne giyeceğimize siz karar veremezsiniz.”

Eylemde sık sık “Yaşasın kadın dayanışması”, “Hilal ve Hira için adalet” sloganları atıldı. Kadın örgütleri, kadın cinayetleri son bulana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.