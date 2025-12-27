Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Harmandalı Düzenli Depolama Alanı’na çöp döküm süresinin uzatılmasına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yeniden izin istediği öğrenildi. Daha önce bakanlık tarafından 31 Aralık tarihine kadar verilen geçici iznin ardından, yeni kararın ne yönde olacağı kamuoyunda merak konusu oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sürecin bakanlıkla koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirtti. Tugay, özel bir başvuruya gerek duyulmadığını vurgulayarak,”Bizim özel bir başvuru yapmamıza gerek yok. Bakanlık İzmir’in ihtiyaçlarını gayet iyi biliyor. Yeni çöp tesisileriyle ilgili süreçler devam ediyor. Biz başvurularımızı yaptık. Bakanlık’ın değerlendirmesini bekliyoruz. Sorun olacak bir şey yok. Bakanlık ne karar verirse ona uyacağız” dedi