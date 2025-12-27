İzmir Ticaret İl Müdürlüğü, asgari ücretin kamuoyuna açıklanmasının ardından olası fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek ve tüketicilerin mağduriyet yaşamasını engellemek amacıyla marketlere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Kent genelinde belirli aralıklarla sürdürülen kontroller kapsamında ekipler bu kez Çiğli ilçesinde sahaya çıktı.

1 milyon 439 bin 300 liraya kadar ceza uygulanabilir

Büyük ölçekli bir markette yapılan incelemelerde ürünlerin raf ve kasa fiyatları ile etiket bilgileri ayrıntılı şekilde denetlendi. Yetkililer, özellikle asgari ücret artışını gerekçe göstererek ürün fiyatlarında haksız artışa giden işletmelerin tespit edildiğini, bu firmaların Ticaret Bakanlığı’na bildirildiğini aktardı.

Mevzuata aykırı her bir uygulama için işletmelere 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar idari para cezası uygulanabildiği belirtildi. Denetimlerde ayrıca fiyat etiketi, tarife ve menü düzenlemelerine uyum da eş zamanlı olarak kontrol edildi.

2025’te 20 bin işletme mercek altına alındı

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü, 2025 yılına ilişkin denetim verilerini de paylaştı. Buna göre yıl başından bu yana 20 bini aşkın işletmede yaklaşık 2 milyon ürün fiyat etiketi mevzuatı kapsamında incelendi. Yapılan kontroller sonucunda tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 31 milyon 750 bin lira idari para cezası kesildi.

Yetkililer, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak ve işletmelerin fahiş fiyat yoluyla haksız kazanç elde etmesini önlemek amacıyla denetimlerin Bakanlık talimatları doğrultusunda kesintisiz süreceğini vurguladı. Vatandaşların haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde Ticaret Bakanlığı’nın resmi başvuru kanalları üzerinden bildirimde bulunmalarının önemine dikkat çekildi.