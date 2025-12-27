TFF 3. Lig’de mücadele eden Altay, mali kriz nedeniyle tarihinin en kritik eşiklerinden birine geldi. Siyah-beyazlı kulüp, eski yabancı futbolcularına olan borçlarını belirlenen süre içinde ödeyemezse, puan silme ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

FIFA’dan kritik takvim: Son tarih 8 Ocak

Altay’ın eski futbolcuları Leandro Kappel, Serge Aka, Adam Stachowiak ve William De Amorim, alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle daha önce FIFA’ya başvurmuştu. Dosyaları inceleyen FIFA, Altay’a borçların ödenmesi için kesin bir takvim verdi ve son tarihi 8 Ocak 2026 olarak belirledi.

İlk aşama: 12 puan silme riski

Altay’ın önündeki ilk kritik tarih 1 Ocak. Siyah-beyazlılar bu tarihe kadar Leandro Kappel ve Serge Aka ile uzlaşma sağlayamazsa, her iki futbolcu için 6’şar puan olmak üzere toplam 12 puan silme cezası alacak. Bu durum, ligde kalma umutlarını ciddi şekilde zora sokacak.

İkinci aşama: Puan kaybı büyüyor

8 Ocak’a kadar Adam Stachowiak ile anlaşma sağlanamaması halinde Altay’ın hanesinden 6 puan daha silinecek. Böylece toplam puan silme cezası 18’e ulaşacak ve kulübün ligdeki durumu neredeyse telafisi imkânsız bir hâl alacak.

En ağır yaptırım: Küme düşürülme

FIFA’nın Altay’a yönelik en ağır yaptırımı ise William De Amorim dosyasında yer alıyor. Bu futbolcuyla da uzlaşma sağlanamazsa, siyah-beyazlı ekip doğrudan küme düşürülme cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Borç tablosu dikkat çekiyor

Altay’ın eski oyuncularına olan borçları da kulübün içinde bulunduğu mali krizin boyutunu gözler önüne seriyor. Buna göre;

Leandro Kappel: 238 bin Euro

Serge Aka: 920 bin Euro

Adam Stachowiak: 496 bin Euro

William De Amorim: 466 bin Euro

Bu rakamlara ayrıca faiz yükünün de ekleneceği ifade ediliyor.

Altay için zaman daralıyor

Hem puan silme hem de küme düşme riskiyle karşı karşıya olan Altay’da gözler yönetimin atacağı adımlara çevrildi. Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmeler, siyah-beyazlı kulübün ligdeki kaderini belirleyecek. Kulüp camiası, FIFA’dan gelecek olası yaptırımların önüne geçilmesi için çözüm bulunmasını bekliyor.