Son Mühür - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobillere olan ilgisiyle biliniyor. Bu kapsamda koleksiyonundaki araçlardan birini daha hediye eden Bahçeli, 1958 model Ford Fairlane otomobilini partisinin MYK Üyesi Gürkan Teoman’a verdi. Bahçeli’nin sürpriz hediyesini “ömrümün en güzel hediyesi” sözleriyle değerlendiren Gürkan Teoman, “Bilge Liderime minnettarım. Çocuğuma, torunlarıma bırakacağım en anlamlı, en özel ve en güzel miras budur.” ifadelerini kullandı.
İstanbul’a götürülecek
06 TC 0009 plakalı 1958 model otomobil, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin özel kalem müdürü Murat Çekiler tarafından teslim edildi. MHP MYK Üyesi Gürkan Teoman, Bahçeli’nin hediyesini teslim aldığı Murat Çekiler’e teşekkür ederek otomobili İstanbul’a götüreceğini belirtti.
Ford’un 5. nesil büyük aracı
Ford Motor Company tarafından üretilen bu model, büyük sınıf bir otomobil olup 1950’lerin Amerikan otomotiv kültürünün tipik temsilcileri arasında yer alır. Ford’un 5. nesil büyük araç ailesine dahil olan araç, dönemin modern ve geniş gövde tasarımıyla öne çıkar. Güçlü ve geniş motor seçenekleri, klasik tasarım çizgileri, farklı gövde tipleri ve özellikle Skyliner gibi ileri mühendislik özellikleri sayesinde döneminin en popüler ve ilgi çekici büyük sınıf otomobillerinden biri olarak kabul edilir.