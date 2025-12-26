06 TC 0009 plakalı 1958 model otomobil, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin özel kalem müdürü Murat Çekiler tarafından teslim edildi. MHP MYK Üyesi Gürkan Teoman, Bahçeli’nin hediyesini teslim aldığı Murat Çekiler’e teşekkür ederek otomobili İstanbul’a götüreceğini belirtti.

Ford Motor Company tarafından üretilen bu model, büyük sınıf bir otomobil olup 1950’lerin Amerikan otomotiv kültürünün tipik temsilcileri arasında yer alır. Ford’un 5. nesil büyük araç ailesine dahil olan araç, dönemin modern ve geniş gövde tasarımıyla öne çıkar. Güçlü ve geniş motor seçenekleri, klasik tasarım çizgileri, farklı gövde tipleri ve özellikle Skyliner gibi ileri mühendislik özellikleri sayesinde döneminin en popüler ve ilgi çekici büyük sınıf otomobillerinden biri olarak kabul edilir.