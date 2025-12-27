Son Mühür / Osman Günden - CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, TOKİ üzerine açıklamalarda bulunmuştu. Seyrek'in bu açıklamalarına ise AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Halil Durankuş'tan yanıt gecikmedi. Durankuş verdiği yanıtta, "Güzelbahçe’mizde Toplu Konut İdaresi projeleri onaylandı, sayı artırıldı ve önümüzdeki hafta ihale süreci başlıyor." diyen Durankuş, "Daha önce 1070 olan bağımsız birim sayısı proje tadilatıyla 1090’a çıkarıldı. ‘İlk Evim’ kapsamında planlanan 250 konut ise 500’e yükseltildi. Toplamda 1590 konutluk proje onaylandı, revizyonu tamamlandı ve ihale haftaya geliyor." ifadelerini kullandı.

"Algı üretmeye çalışmasınlar!"

Seyrek, 'AK Parti'ye üye toplamak için TOKİ vaadi veriyorlar' iddiasında bulunurken, Durankuş ise bu iddiaya, ""Kimseye 'TOKİ çıkarırız, üye olun' demedik, demeyiz. Algı üretmeye çalışmasınlar. İlçede yollar köstebek yuvası gibi, araçların alt takımı kalmadı. Çöp sorunu bitmedi. Daha önce satılan imarlı arsalar bugün milyonluk değerde olmasına rağmen belediyenin o satıştan elde ettiği gelir hem değerinin altında hem de nereye harcandığı belirsiz. Kamu zararı yok diyorlar ama bu tablo tam tersini söylüyor." ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

"Çıkmaz sokaklar, tabelasız alanlar..."

75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı konusu üzerinden açıklamalarına devam eden Durankuş, "Açılış yaptık diye duyurdukları yol bitmedi bile. Çıkmaz sokaklar, tabelasız alanlar, acil durumda giren ambulansın çıkamadığı caddeler var. Üstelik 25 cadde çıkmaz hale getirildi. Hangi başarıdan söz ediliyor? Elle tutulur bir proje göstersinler, biz de tebrik edelim." dedi.