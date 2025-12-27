Son Mühür/ Merve Turan - Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı tarafından sürdürülen Eğitime Destek Seferberliği’nin altıncı okul çalışması, Torbalı ilçesinde bulunan Yeşilköy İlkokulu’nda başarıyla hayata geçirildi. Çalışmalarla okulun ihtiyaçları kapsamlı şekilde ele alınarak öğrencilerin daha donanımlı bir ortamda eğitim alması hedeflendi.

Okulda kapsamlı yenileme

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında okulda fayans ve boya tadilatları yapıldı, öğrenci sıralarının bakım ve onarımı tamamlandı, elektrik tesisatına yönelik düzenlemeler gerçekleştirildi. Öğrencilere kişisel bakım ürünleri, oyuncak ve kırtasiye desteği sağlandı. Ayrıca strateji ve odak geliştirici oyun alanı kuruldu, uzaktan eğitim setleri dağıtıldı. Öğretmenler odasına ise kahve–çay ve tost makinesi hediye edildi.

Osmanağaoğlu: “Millet bilincinin sahadaki karşılığı”

Çalışmalara katılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, köy okullarına yönelik yürütülen faaliyetlerin önemine dikkat çekti. Osmanağaoğlu, yapılan çalışmaların sosyal sorumluluk ve millî hassasiyet anlayışının sahadaki yansıması olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kılıç: “Eğitime dokunan her adım geleceğe yatırımdır”

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç ise eğitimin millî bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Çocukların eğitim hayatına katkı sunan her çalışmanın milletin geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğunu ifade eden Kılıç, kırsal bölgelerdeki okulların desteklenmeye devam edileceğini söyledi.

Eleştirilere yanıt

Son dönemde köy okullarında yürütülen çalışmaların şikâyet konusu yapılmasına da değinen Kılıç, faaliyetlerin tamamen çocuklara yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları olduğunu belirtti. Yapılan bakım, onarım ve desteklerin eleştirilmesini kamuoyunun takdirine bıraktıklarını ifade eden Kılıç, bu hizmetlerin yıllardır yapılabilecek nitelikte olduğunu dile getirdi.

Çalışmalar sürecek

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı, Eğitime Destek Seferberliği kapsamında İzmir genelinde çocukların nitelikli eğitim imkânlarına ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini ve yeni projelerin hayata geçirileceğini açıkladı.