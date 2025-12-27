Son Mühür/ Emine Kulak- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri ve İstanbul Planlama Ajansı eski Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce’nin cezaevinde kaleme aldığı günlüklerden oluşan “22 Metrekare Gökyüzü” adlı kitabı için İzmir’de imza günü düzenlendi. Kırmızı Kedi Yayınevi’nin Kıbrıs Şehitleri’ndeki mağazasında gerçekleştirilen etkinlik, CHP’li isimler ve Gökce’nin ailesinin katılımıyla yoğun ilgi gördü.

Başarır: "Hukuksuzluğu yapanlar hesap verecek"

İmza etkinliğinde konuşan CHP Grupbaşkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Bugün milletvekillerimiz ile İzmir’deyiz. Büşra Gökçe arkadaşımızın kitabını imzalıyoruz. Onlar Silivri'de bir demokrasi mücadelesi veriyor. Biz de onların yazdığı kitapları imzalıyoruz. Bu hukuksuzluğu yapanlar bir gün adetler önünde hesap verecek. İzmir’e teşekkür ediyorum. Burası, dışarısı dolu. Bugün burada Türkiye’nin her yerinden milletvekillerimiz var. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Vekil Akdoğan, Gökçe'nin mektubunu okudu!

Öte yandan Buğra Gökçe'nin İzmir'e yazdığı mektubu okuyan Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, " Silivri’de aksatmadan yazdığım; basit notlarla başlayıp giderek kapsamlı analizlere dönüşen ama çoğu zaman en temiz çaresizliğimi barındıran insan hallerimi anlattığım günlüklerim, 23 Mart – 19 Ağustos 2025 arasında yaşadığım hayatımın en ağır ve en zor dönemini içeriyor. Kalemimden öte yüreğimle yazdıklarım. Bazıları ara sıra gazete köşeleri ya da sosyal medya hesaplarımda yayınlansa da, Ağustos sonrasından yıl sonuna kadar her gün yazdıklarımı, yeni bir kitap için biriktirmeye başladım. 22 metrekare gökyüzü kitabım çıkalı henüz bir ay oldu. Kıymetli Genel Başkanımızın ve siyasetçilerimizin şereflendirmesi ile Ankara’da yapılan ilk imza günü muhteşemdi. Tıpkı geçen hafta İstanbul Kitap Fuarı’nda gerçekleştirilen, kıymetli gazeteci dostlarımızla milletvekillerimizin güzel bir dayanışma örneği sergilediği ikinci imza günü gibi. Kitabım için İzmir’de üçüncü bir buluşma düzenlenmesi fikri ise beni ayrıca heyecanlandırıyor. Zaten imza günü düşüncesinin çıkış noktası da burasıdır. O yüzden ilk iki imza gününde pas geçtiğim mektubu evimin, ocağımın, annemin olduğu, yaşadığım kent İzmir için yazmamı kimse çok görmez umarım. Benim adıma kitabımı imzalayacak kıymetli yoldaşlarımı yürekten bir teşekkürle kucaklıyorum. Genel Başkan Yardımcımız Ali Mahir Başarır’a, değerli kardeşim Umut Akdoğan’a, sevgili milletvekillerimiz Deniz Yücel’e, Murat Bakan’a, Salih Uzun’a, Seda Kaya Ösen’e, Ümit Özlal’e, PM üyemiz Tolga Sağ’a; baba yarım, efsane başkanım, beni ısrarla ve inatla siyasi alana iten, cesaretlendiren Çankaya Belediye Başkanımız Bülent Tanık’a ve İzmir’in yetiştirdiği en önemli değerlerden kıymetli ağabeyim mimar Tevfik Tozkoparan’a sonsuz minnet ve teşekkürü borç biliyorum. Bu özel gün için emek veren sevgili dostlarım Reşat Yörük ve İlyas Özgüven başta olmak üzere, adını sayamadığım tüm dostlarıma ayrıca samimiyet ve sıcaklıkla sevgilerimi sunuyorum. Ve canımdan parça biricik annemin ellerinden öpüyorum. Çok sevgili eşimi ve kardeşlerimi hasretle kucaklıyorum. Hepinizi ayrı ayrı ve birlikte çok seviyorum" dedi.