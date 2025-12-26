Son Mühür - CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ile eşi Revna Sarıgül arasındaki boşanma süreci, karşılıklı davalarla yeni bir boyut kazandı. Revna Sarıgül’ün “ihanet” iddiasıyla açtığı ve talep ettiği 1,5 milyar TL tazminat ile 3,3 milyon TL nafaka kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bu kez Ömer Sarıgül’den dikkat çeken bir karşı adım geldi.
Manevi tazminat davası
Ömer Sarıgül, eşi Revna Sarıgül’e 10 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı. Sarıgül’ün avukatı Gözde Egemen tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, evlilik birliğine ilişkin dikkat çekici iddialara yer verildi.
Dilekçedeki iddialar şoke etti
Dava dilekçesinde, Revna Sarıgül’ün evlilik sürecinde sadakatsiz ve şüphe uyandıran davranışlar sergilediği iddia edildi. Bu durumun evlilik birliğini temelinden sarstığı ve müvekkilin kişilik haklarını zedelediği savunuldu. Dilekçede ayrıca, Revna Sarıgül’ün diyet takıntısı ve yeme bozukluğu bulunduğu öne sürülerek, bu durumun yalnızca kendisini değil çocuklarını da olumsuz etkilediği, çocukların da aynı beslenme düzenine zorlandığı iddia edildi.
'Aşırı harcama ve lüks tüketim bağımlılığı'
Ömer Sarıgül’ün dava dilekçesinde, Revna Sarıgül’ün aşırı harcama alışkanlığı ve lüks tüketime bağımlı olduğu da iddialar arasında yer aldı. Bu durumun aile ekonomisini olumsuz etkilediği ve evlilik birliği içinde ciddi sorunlara yol açtığı ileri sürüldü.