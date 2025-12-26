Ömer Sarıgül, eşi Revna Sarıgül’e 10 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı. Sarıgül’ün avukatı Gözde Egemen tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, evlilik birliğine ilişkin dikkat çekici iddialara yer verildi.

Dava dilekçesinde, Revna Sarıgül’ün evlilik sürecinde sadakatsiz ve şüphe uyandıran davranışlar sergilediği iddia edildi. Bu durumun evlilik birliğini temelinden sarstığı ve müvekkilin kişilik haklarını zedelediği savunuldu. Dilekçede ayrıca, Revna Sarıgül’ün diyet takıntısı ve yeme bozukluğu bulunduğu öne sürülerek, bu durumun yalnızca kendisini değil çocuklarını da olumsuz etkilediği, çocukların da aynı beslenme düzenine zorlandığı iddia edildi.

'Aşırı harcama ve lüks tüketim bağımlılığı'