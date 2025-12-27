Süper Lig temsilcisi Göztepe’de geçen sezon sergilediği performansla dikkat çeken Isaac Solet’in sosyal medya paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında soru işaretlerine neden oldu. Sezon başında yolların ayrıldığı Orta Afrikalı orta saha oyuncusunun Göztepe formalı bir fotoğraf paylaşarak “Yakında 2026” ifadesini kullanması, transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Taraftardan dönüş yorumu

Solet’in paylaşımı kısa sürede Göztepeli futbolseverlerin ilgisini çekerken, birçok taraftar bu mesajı olası bir geri dönüş sinyali olarak değerlendirdi. Halihazırda Bulgaristan ekibi Slavia Sofia’da forma giyen oyuncunun yeniden Göztepe’ye dönebileceğine yönelik yorumlar sosyal medyada öne çıktı.

Yönetimden net mesaj: Gündemde yok

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre ise Göztepe yönetimi ve teknik heyetin Isaac Solet ile ilgili herhangi bir transfer girişimi bulunmuyor. Oyuncunun paylaşımının kulüp nezdinde resmi bir karşılığı olmadığı vurgulandı.

Sakatlıkla yarım kalan Göztepe dönemi

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezonun ilk yarısında Göztepe formasıyla 11 resmi maçta görev yaptı. Performansıyla olumlu bir grafik çizen Solet, yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası sezonu erken kapatmıştı.

Bulgaristan’da yeniden sahne aldı

Uzun süren tedavi sürecinin ardından sahalara dönen Isaac Solet, bu sezon Slavia Sofia’ya geri döndü. Form grafiğini yükselten genç futbolcu, Bulgaristan ekibiyle çıktığı 7 resmi karşılaşmada 3 gol kaydederek dikkat çekti.