Son Mühür/ Seçil Ünlü - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Basri Vreskala ve yönetim kurulu üyelerini belediyenin Basmane’deki hizmet binasında ağırladı. Ziyarette, Konak Belediyesi ile TÜRFAD İzmir Şubesi iş birliğinde düzenlenen “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır Ödül Töreni”nin Avrupa Fair Play ödülüne layık görülmesinin sevinci paylaşıldı.

Avrupa Fair Play ödülü vurgusu

Basri Vreskala, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin önerisiyle düzenlenen ödül töreninin uluslararası düzeyde ödül almasının kendileri için büyük gurur olduğunu belirtti. 26 yıldır Konak Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen törenin 27’ncisinin 2026 Nisan ayında yine belediyenin katkılarıyla düzenleneceğini ifade eden Vreskala, Konak Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Desteğimiz sürecek”

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, nazik ziyaretleri için TÜRFAD İzmir Şubesi yönetimine teşekkür ederek, geleneksel hale gelen ödül törenine destek vermeye devam edeceklerini söyledi. İzmir’in spor kültürüne emek veren isimlerin anılmasının büyük değer taşıdığını vurguladı.

Yeni spor tesisleri geliyor

Genç sporcuların yetişmesine özel önem verdiklerini belirten Mutlu, ilçede hayata geçirilecek yeni projeler hakkında bilgi verdi. İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan halı sahanın yerine modern bir futbol sahası yapılacağını açıkladı. Konak-Bornova sınırında yer alan bir boş arazide de yeni bir spor alanı oluşturulması konusunda mutabakata varıldığını ifade etti.

Yenişehir bölgesinde “Langar” olarak bilinen alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından bir futbol sahası planlandığını belirten Mutlu, projenin hazır olduğunu ve yapımına kısa sürede başlanacağını söyledi.

“2026 yazına kadar yatırımlar çoğalacak”

Konak Belediyesi’nin yalnızca futbola değil, farklı spor branşlarına da yatırım yaptığını dile getiren Başkan Mutlu, Halkapınar’daki spor sahasının yenileneceğini ve ek tesislerle güçlendirileceğini belirtti. Mutlu, “2026 yazına kadar ilçemizdeki spor yatırımlarını çoğaltacağız” diyerek Konak’ta spor altyapısının güçlendirileceğini vurguladı.