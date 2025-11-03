TFF 3. Lig 4. Grup’ta deplasmanda Kütahyaspor’a 2-0 mağlup olan Altay, son haftalardaki çıkışını sürdüremedi. İzmir temsilcisi, rakibi karşısında her iki yarıda kalesinde gördüğü gollerle sahadan puansız ayrılarak düşme hattının hemen üzerinde kaldı.

Son iki haftada Tire 2021 FK deplasmanında 2-1’lik galibiyetle moral bulan, ardından lider Karşıyaka ile 1-1 berabere kalarak ivme yakalayan siyah-beyazlı ekip, Kütahya’da istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Bu sonuçla 9 maç sonunda 6 puanda kalan Altay, tehlike bölgesinden uzaklaşma fırsatını değerlendiremedi.

Cezası biten Onur Efe dönüyor

Altay, ligde bu hafta evinde Balıkesirspor’u konuk edecek. Takımda sarı kart cezasını tamamlayan sağ kanat oyuncusu Onur Efe, yeniden forma giyebilecek. Öte yandan sezonun ilk haftasında Uşakspor deplasmanında sakatlanarak 7 maç kaçıran kaleci Ozan, Kütahyaspor karşısında eldivenleri devraldı. Deneyimli file bekçisi dönüş maçında ağlarını gole kapatamadı.

Genç Osman ilk kez sahada

Altay’da altyapıdan yetişen 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Osman Utkan Gülalan, profesyonel olduktan sonraki ilk resmi maçına çıktı. Teknik heyet tarafından ilk 11’de görevlendirilen genç futbolcu, 45 dakika sahada kalarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Gol sevinci gerilimi tırmandırdı

Kütahyaspor’un 19’uncu dakikada Ender’le bulduğu golün ardından saha kenarında tansiyon yükseldi. Ev sahibi takımın oyuncuları gol sevincini Altay yedek kulübesine yönelerek yaşayınca iki takım futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik çıktı. Teknik heyetlerin araya girmesiyle olay büyümeden sona erdi.