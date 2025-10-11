Şişli Kuştepe Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Çatı kısa sürede alevlere teslim oldu

Yangın, saat 23.30 sıralarında Kuştepe Mahallesi Çilek Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin bulunmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.