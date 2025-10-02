Son Mühür- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yoğun gündemine rağmen iki gazeteci arasında yaşanan gerilime nokta koymak için harekete geçti.

CNN Türk'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da Trump'la gerçekleştirdiği görüşmenin ele alındığı programda Hande Fırat'la Melik Yiğitel arasında gerilim yaşanmış ekranlara yansıyan kavga görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Yiğitel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerine programa katılan konukların yeterince önem vermediğini öne sürerek yaptığı sert çıkış sonrası Yiğiterl ve Fırt arasında karşılıklı söz düellosu yaşanmıştı.



Hande Fırat, ''Şov yapma. Sakın benim üzerimden bu işe girme, çok pişman olursun!'' derken, Melik Yiğitel, ''Türkiye ABD'ye teslim olmuş gibi bir fotoğraf çizemezsin Hande Fırat!'' diyerek tepki göstermişti.

İkilinin gerginliği sonrası sonrası devreye TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş girdi.

Hande Fırat ve Melik Yiğitel'i biraraya getiren Kurtulmuş, varılan uzlaşma sonrası birlikte fotoğraf çektirdi.



Koca meclis başkanı...



Numan Kurtulmuş'un devreye girmesine tepki gösteren gazeteci Zafer Arapkirli,

''Antrenmanda kavga eder iki futbolcu, ya da bir önceki maçta bir gerginlik yaşanmıştır aralarında.

Taraftar, ilk maçta tribüne çağırır:

"Falanca - Filanca el ele... Beraber Tribüne" tezahüratı ile.

Bu yandaşlara da öyle yapmışlar.

Bu kez görev Numan Bey'e düşmüş.

Canım ya...

Koca meclis başkanı nelerle uğraşıyor...'' mesajı verdi.