Son Mühür- Ünlü oyuncu Hande Erçel’in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı “New beginnings” (Yeni başlangıçlar) paylaşımı büyük merak uyandırmıştı. Erçel’in bu mesajının arkasında önemli bir adım olduğu iddia edildi.

Londra’dan 4 milyon Pound’luk ev aldığı öne sürüldü

Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, Erçel’in İngiltere’nin başkenti Londra’dan değerli bir konut satın aldığını açıkladı.

İddiaya göre ünlü oyuncu, bu lüks ev için 4 milyon Pound ödedi. Güncel kurla bu rakam yaklaşık 224 milyon TL’ye karşılık geliyor.

Ece Erken: “Notunun hakkını vermiş”

Erken, Erçel’in “Yeni başlangıçlar” notunu hatırlatarak, “Bu notun hakkını vermiş. Londra’dan ciddi bir yatırım yaptığı konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

Hakan Sabancı detayı gündem oldu

Canlı yayındaki açıklamasında Erken, Erçel’in eski sevgilisi Hakan Sabancı ile Londra’da komşu olma ihtimaline dikkat çekerek şu soruyu dile getirdi: “Acaba Hakan'ın da orada evi var mıdır? Komşu olmuş mudur?” Erçel’in Londra yatırımı iddiası kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.