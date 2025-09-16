Son Mühür/ Begüm Mol- Çiftin ayrılığıyla ilgili, Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın evliliğe onay vermediği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Arzu Sabancı bu söylentileri yalanlayarak şu ifadeleri kullanmıştı:



"Hande herkes tarafından sevilen, sanatında başarılı, zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande’ye aittir. Biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık."

Hakan Sabancı’dan açıklama

Ardından Hakan Sabancı da sessizliğini bozarak ayrılığa dair şu sözleri dile getirmişti:

"Hande ile çok güzel bir ilişkimiz vardı, bitirme kararı aldık. Kimse buna saygı duymadı, herkes bir şeyler söylüyor. İhanet söz konusu değil. Konunun üçüncü şahıslarla hiçbir alakası yok. İlişkiler yaşanır, biter. Buna saygı duyulmalı. Özellikle anneme yapılan saygısız yorumlar beni çok üzüyor. Kendisi de açıklama yapmak durumunda kaldı."

Erçel’den sessiz ama dikkat çeken paylaşım

Hande Erçel ise ayrılığa dair herhangi bir açıklama yapmazken, önceki akşam Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla gündeme geldi. Banyo sonrası çektiği ayna selfie’sinde karın kaslarını sergileyen oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.