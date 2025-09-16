Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet” suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım araçları üzerinden akladığı belirlenen Investco Holding yetkililerine yönelik adli işlem başlatıldı. Dosya, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu raporları ışığında şekillendi.

14 kişi gözaltında

Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, aralarında finans sektöründe tanınmış isimlerin de bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilirken, soruşturmanın kapsamı genişletilerek sürüyor.

Dosyadaki kritik isim, Nihat Özçelik

Soruşturmada öne çıkan isimlerden biri, kamuoyunda “borsanın en karanlık ismi” olarak bilinen Nihat Özçelik oldu. Özçelik’in, şüpheliler arasında yer aldığı ve sermaye piyasasındaki yasa dışı kazançların aklanmasında kilit rol üstlendiği iddia edildi.

Daha önce tutuklanmıştı

Özçelik, yalnızca üç ay önce farklı bir dosyada “rüşvet” ve “yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs” suçlarından tutuklanmış, adli süreçte adından sıkça söz ettirmişti. Şimdi ise yeni bir mali soruşturma kapsamında yeniden gündeme geldi.

Investco Holding’in arka planı

2011’de kurulan Investco Holding; enerji, madencilik, kimya, demir-çelik, teknoloji, girişim sermayesi ve gıda gibi pek çok sektörde iştirakleri bulunan bir yatırım şirketi. Holding’in en bilinen hamlesi, 2012’de Verusa Holding’in yüzde 99,80’lik hissesini devralması olmuştu.

Şirketin sermaye yapısında en büyük pay sahibi Mustafa Ünal (%55,75) olurken, Reha Çırak (%24,25) ve Nihat Özçelik (%9,99) öne çıkıyor. Özçelik’in bu payı, soruşturmanın odağında yer almasına neden olan en önemli etkenlerden biri olarak değerlendirildi.

Soruşturma derinleşiyor

Savcılık, MASAK ve SPK raporlarındaki şirket isimlerini, para akışlarını ve şüpheli işlemleri incelemeye devam ediyor. Nihat Özçelik’in yeniden adının geçmesi, piyasada yeni tartışmalara yol açarken, gözler soruşturmanın ilerleyen aşamalarında açıklanacak resmi detaylara çevrildi.