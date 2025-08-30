Son Mühür- 31 yaşındaki başarılı oyuncu Hande Erçel ile sosyetik isim Hakan Sabancı’nın ilişkisi, son aylarda sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Erçel, Paris dönüşünde havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Hakan yanımda değildi çünkü iş için gittim. Genellikle iş seyahatlerime benimle gelmiyor, daha çok tatillerde beraberiz” diyerek söylentileri yalanlamıştı.

Sabancı da o dönemde Roma–Paris treninde çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak iddialara son noktayı koymuştu.

Fotoğraflar silindi, ayrılık kesinleşti

Çiftin ilişkisi her şey yolundaymış gibi görünürken, Hande Erçel’in Instagram hesabından Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırması dikkat çekti. Kısa süre sonra aynı hamleyi Sabancı da yaparak birlikte oldukları tüm kareleri hesabından sildi. Bu gelişmeler ayrılığı doğruladı.

“Gel Konuşalım” programında konuşan Ece Erken, ayrılığın perde arkasına dair şu iddiayı dile getirdi:

“Ağustos ayının başından beri araları kötüydü. Hande Erçel yeğeni ve kız kardeşiyle tatile çıktığında aslında ayrıydılar. Asıl sebep evlilik. Hande Erçel artık evliliği konuşmak istiyor. Hakan Sabancı da yakın görünse de annesi Arzu Sabancı bu ilişkiye sıcak bakmıyor.”

İstanbul Havalimanı’nda ilk açıklama

Ayrılık sonrası ilk kez İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen ünlü oyuncu, Gazete Magazin mikrofonuna konuştu. Makyajsız haliyle kameralara yansıyan Erçel’in moralsiz tavırları dikkat çekti.

Muhabirlerin “Ayrılıkla ilgili açıklama yapacak mısınız?” sorusuna,

“Bu konuda konuşmayacağım, teşekkür ederim. Zafer Bayramı’nız kutlu olsun. Bir daha söylüyorum, konuşmayacağım” yanıtını verdi.

İhanet sorusu karşılıksız kaldı

Erçel’e yöneltilen “Bu ayrılık bir ihanet mi?” sorusu ise cevapsız kaldı. Çift, ayrılıkla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ettikleri görüldü.