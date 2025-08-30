Son Mühür- 2012 yılında oyunculuk serüvenine adım atan Çağlar Ertuğrul, kısa sürede televizyon ve sinema dünyasında adını duyurmayı başardı.

"Teşkilat" , "Afili Aşk" , "Benim İçin Üzülme" , "Dağ 2" ve "Yanımda Kal" gibi yapımlarda rol alan Ertuğrul, özellikle TRT 1’de yayınlanan "Teşkilat" dizisinde canlandırdığı Serdar Kılıçarslan karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini topladı.

Düğünde şıklıklarıyla dikkat çektiler

Ezgi Şenler’in düğününe birlikte katılan Ertuğrul ve Manukyan, uyumlu kombinleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Zarif halleri ve samimi tavırlarıyla konukların beğenisini kazanan çift, düğün boyu enerjileriyle de öne çıktı. Objektiflere birlikte poz veren ikili, uyumlarıyla göz doldurdu.

“Bir aile kurmak güzel ama biz şu an böyle iyiyiz”

2. Sayfa'nın haberine göre; düğün çıkışında yöneltilen “Evlilik planınız var mı?” sorusuna birlikte yanıt veren çift, “Bir aile kurmak güzel ama biz şu an böyle iyiyiz” ifadelerini kullandı. Bu sözlerle yakın zamanda nikah masasına oturma planlarının olmadığını açıklayan ikili, evlilik konusunda acele etmediklerini dile getirdi.

7 yıldır birlikteler

2018 yılından bu yana ilişkilerini sürdüren Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan, özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.