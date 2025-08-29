Son Mühür- Survivor yarışması ile tanınan sunucu Murat Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir kaza geçirdiğini duyurdu. Ünlü sunucu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek sevenlerini rahatlattı.“-

"Endişelenecek bir şey yok”

Ceylan, yaptığı paylaşımda yaşanan olayı şu sözlerle aktardı: "Dün endişelenecek bir şeyim olmamasına karşın bir kaza geçirdim.

Kaza sırasında kamyonetin altından aracı çıkartırken fotoğraf ve videoları çevrede çeken kişiler tarafından oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum.

Hayranlarından destek mesajları

Ünlü sunucunun açıklamasının ardından hayranları sosyal medyada geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ceylan’a binlerce destek mesajı yağdı.

Sağlık durumu iyi

Kaza sonrası herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını vurgulayan Murat Ceylan, açıklamasıyla endişeleri giderdi. Sunucunun kısa sürede eski temposuna döneceği öğrenildi.

Survivor’dan sonra ekranlarda

Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Murat Ceylan, son dönemde sunuculuk kariyerinde adından sıkça söz ettiriyor. Sağlık durumunun iyi olması, projelerini etkilemeyeceği yönünde yorumlandı.