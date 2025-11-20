Son Mühür- Oyuncu Asena Keskinci, “Bez Bebek” dizisinde birlikte rol aldığı eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında ağır iddialar ortaya attı. Keskinci, henüz 6-7 yaşlarındayken Akın tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürdü.

“İlk şiddetimi kimden gördüm dersiniz?”

2007-2010 yılları arasında yayınlanan dizide Yağmur karakterini canlandıran Keskinci, o dönem sette yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. Keskinci, Akın’ın sette sık sık tartışmalar yaşadığını ve kendisine kötü davrandığını ifade etti.

“Beni köşeye sıkıştırıp tehdit etti”

Keskinci, ailesinin boşanma sürecinde olduğu dönemde Evrim Akın’ın kendisini köşeye sıkıştırarak sözlü şekilde tehdit ettiğini öne sürdü. Genç oyuncu o anları şöyle anlattı:

“‘Senin annenle baban boşanıyor ya şimdi. Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsın?’ diyordu.”

“Birazdan kanser olacaksın”

Asena Keskinci, Akın’ın sık sık sigara dumanı üflediğini ve kendisini korkutacak ifadeler kullandığını söyledi. “Suratıma sigara dumanı üflüyordu. ‘Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur’ diyordu.”

Keskinci ayrıca, Akın’ın çocuk oyuncuların saçlarını çektiğini ve etlerini sıktığını iddia etti. Set çalışanlarının ise Akın’ın “ağır ilaçlar kullandığını” söyleyerek davranışlarını tolere etmelerini istediğini aktardı.

“Sahnenin ortasında beni aşağı bıraktı”

Genç oyuncu, çekim sırasında yaşanan bir olayda Evrim Akın’ın kendisini yüksek bir yerden taşıması gerekirken aniden yere bıraktığını belirtti.

Olay sonrası annesinin Akın’a saldırmak istediğini ancak yapım ekibinin araya girerek tarafları ayırdığını söyledi.

“Üvey annem oldu”

Keskinci’nin en dikkat çekici iddialarından biri ise Evrim Akın’ın aile düzenine etkisiyle ilgiliydi. “Anneme gidip, ‘Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım’ diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hala beraberler, aynı evde yaşıyorlar.”

İddiaların ardından paylaşılan video

İddiaların gündem olmasının ardından Evrim Akın’ın, Asena Keskinci’nin babasıyla birlikte çektiği bir videoyu paylaştığı ortaya çıktı. Akın cephesi, iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.