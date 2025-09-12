Son Mühür/ Begüm Mol- Son dönemde eşi Pınar Altuğ’un yoga pozlarıyla gündeme gelen Yağmur Atacan, sosyal medyadaki eleştiriler üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Bir takipçinin “Yağmur bey kıskanmıyor mu acaba?” sorusuna Altuğ, “Neden kıskansın ki!” cevabını vermişti.

“Geri kafalı olmadığımızı düşünüyorum”

Atacan, eşinin yoga hocasının erkek olmasını eleştirenlere tepki göstermiş ve, “Spor yapıyorlar, bu kadar geri kafalı olmadığımızı düşünmek istiyorum. Bu bence sadece boş bir eleştiri” sözleriyle karşılık vermişti. Ayrıca, “Bence kıskanıyorlar. 50 yaşını geçmiş bir kadın Pınar ve 50 görünmüyor, bunu hepimiz biliyoruz. Bunun için de insanın kendine iyi bakması lazım. Pınar bu işi iyi yapıyor” diyerek eşine övgüde bulunmuştu.

Yoga pozlarına mizahi gönderme

Çok konuşulan açıklamalarının ardından Atacan bu kez sosyal medyada farklı bir yöntemle gündeme geldi. Eşinin yeni yoga anlarını paylaşan Atacan, fotoğrafta Pınar Altuğ’u kaldıran kişiyi karalayarak mizahi bir not düştü:



“Yoğun uğraşlar neticesinde Pınar’ın uçuşunu organize ettim.”

Çiftin paylaşımları ilgi topladı

Hem Pınar Altuğ’un hem de Yağmur Atacan’ın paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni aldı. Çiftin samimi tavırları ve sosyal medyadaki yorumlara mizahi yaklaşımı, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.