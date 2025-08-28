Son Mühür- Son dönemin en çok konuşulan çifti Hande Erçel ile Hakan Sabancı, iddialara göre üç yıllık ilişkilerine nokta koydu. Ayrılığın perde arkasında Sabancı ailesinin tavrı olduğu ileri sürülürken, bu gelişmenin Erçel’in iş hayatına da yansıdığı belirtiliyor.

Sette sessizlik hakim

“Aşk ve Gözyaşı” dizisinin çekimlerine devam eden Erçel’in, ayrılık sonrası set ortamında içine kapandığı iddia edildi. Kulislerde konuşulanlara göre oyuncu, sahneler dışında kimseyle iletişim kurmadan doğrudan karavanına geçiyor ve dışarı çıkmıyor. Bu tavırların ekip üzerinde de moral bozukluğu yarattığı ileri sürüldü.

Ayrılık sosyal medyada kesinleşti

Çiftin ayrılığı, sosyal medya hamleleriyle de gündeme geldi. İkilinin Instagram hesaplarından birlikte oldukları tüm fotoğrafları silmesi, “Ayrılık kesinleşti” yorumlarını beraberinde getirdi. Erçel’in evliliğe sıcak baktığı, ancak Sabancı ailesinin bu ilişkiye başından beri mesafeli durduğu öne sürülüyor.

Arzu Sabancı müdahalesi iddiası

Magazin kulislerinde en çok konuşulan iddia ise Arzu Sabancı’nın tavrı oldu. Sunucu Ece Erken’in canlı yayında aktardığına göre, Arzu Sabancı oğluna “tekrar düşün” telkininde bulundu. İddialara göre evlilik süreci ciddileşince, ilişkiye nokta koyan taraf Sabancı ailesi oldu.

Hakan Sabancı eğlencede

Ayrılığın ardından iki ismin farklı tavırları dikkat çekti. Hakan Sabancı, arkadaşlarıyla eğlenirken objektiflere yansırken, neşeli halleri sosyal medyada “Felekten bir gece” yorumlarına konu oldu.

Öte yandan Hande Erçel’in ise psikolojik olarak zorlu bir süreçten geçtiği, set aralarında sürekli karavanında kaldığı öne sürüldü.

Yapım ekibine yakın kaynaklara göre, Erçel’in karavandan çıkmaması ekipte huzursuzluğa neden oldu. Hatta makyaj ekibinin birkaç kez kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamadığı iddia edildi. Profesyonel tavrını sahnelere yansıtsa da, set dışında sessizliğini koruduğu öğrenildi.

Kulislerde konuşulanlar

Magazin çevreleri, Erçel’in hem özel hayatındaki duygusal kırılma hem de kamuoyunun yoğun ilgisi nedeniyle yıprandığını konuşuyor. Erçel’in yakın çevresine “Zor bir dönemden geçiyorum” dediği öne sürülüyor.