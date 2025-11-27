Son Mühür- Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, hem projeleri hem de özel hayatıyla sık sık haber oluyor. Oyuncu, 25 Kasım’da vizyona girecek İki Dünya Bir Dilek filminin Rusya’daki galası için önceki gün Moskova’ya gitti. Galanın yapıldığı alanda korumalar eşliğinde ilerleyen Erçel, çevrede büyük ilgi gördü.

Küçük hayranına yapılan müdahaleye anında tepki verdi

Erçel, alana doğru yürüdüğü sırada kendisine yaklaşmak isteyen küçük bir kız çocuğunu fark etti. Minik hayranın önüne geçen korumanın sert tavrını görünce hızla müdahale eden Erçel, İngilizce olarak “Hey hey hey, stop” diyerek duruma karşı çıktı. Ardından küçük kızı yanına çağırarak nazikçe önüne aldı.

Oyuncunun tavrı sosyal medyada takdir topladı

Yaşanan anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, Erçel’in minik hayranını koruyan yaklaşımını överek ünlü oyuncuya destek mesajları paylaştı. Pek çok kişi, Erçel’in sakin ve koruyucu tavrının “örnek davranış” olduğunu belirtti.