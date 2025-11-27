Son Mühür- Türk pop müziğinin güçlü ismi Demet Akalın ile genç neslin en çok dinlenen rap yıldızlarından Lvbel C5, yılın en dikkat çekici projelerinden birine imza attı. İkili, yeni şarkıları “Beni Unutma” ile hem müzik sektöründe hem de sosyal medyada büyük ses getirdi.

Şarkının teaseri yayınlandığı ilk saatlerden itibaren birçok platformda trend listelerine girerek kullanıcılar tarafından binlerce kez paylaşıldı.

Söz ve müziği Yase ile Lvbel C5 üstlendi

Parçanın söz ve müzik çalışması, son dönemin üretken isimlerinden Yase ile Lvbel C5 tarafından yapıldı. Prodüksiyon kısmında ise modern altyapılarıyla tanınan Aerro & Akdo imzası bulunuyor.

Yüksek temposu ve akılda kalan nakaratıyla öne çıkan “Beni Unutma”, müzik çevrelerinde şimdiden 2025’in hit adayı olarak gösteriliyor.

İki jenerasyon aynı parçada buluştu

Şarkıda Demet Akalın’ın güçlü vokali, Lvbel C5’in özgün tarzı ile birleşerek iki farklı kuşağı ortak bir müzikal zeminde buluşturdu. Proje, pop ve rap dinleyicilerini aynı noktada buluşturmasıyla dikkat çekiyor.

Klip Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde çekildi

Şarkının klibi genç yönetmen Ecem Gündoğdu tarafından çekildi. Modern atmosferi, renk tercihleri ve sinematografik diliyle dikkat çeken klip, izleyicilerden kısa sürede tam not aldı.

İlk günden büyük çıkış yaptı

“Beni Unutma”, teaseri yayımlandığı ilk günden itibaren hem müzik dünyasında hem de magazin gündeminde geniş yer buldu.