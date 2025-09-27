Son Mühür/ Begüm Mol- Şimdilerde Aşk ve Gözyaşı dizisinde “Meyra” karakterine hayat veren Hande Erçel, yalnızca oyunculuk performansıyla değil, özel hayatıyla da magazin manşetlerinden düşmüyor.

Geçtiğimiz haftalarda iş insanı Hakan Sabancı ile olan ilişkisini noktalayan ünlü oyuncu, hızlı bir çıkış yaparak ablası Gamze Erçel ile Milano Moda Haftası’na katıldı.

Moda haftasında iddialı tarz

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Milano Moda Haftası’nda boy gösteren Hande Erçel, gri ve beyaz tonlarının hakim olduğu şık takımıyla dikkatleri üzerine topladı.

Modern çizgilere sahip kombinine zarif aksesuarlar eşlik etti. Ünlü modacılar Erçel’in tarzını yorumlarken, sosyal medya kullanıcıları ise oyuncunun görünümünü “Moda haftasına damga vurdu” ifadeleriyle değerlendirdi.

Tam not aldı

Etkinlikten karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Erçel, hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşımlar kısa sürede gündem olurken, oyuncunun özgüvenli pozları moda takipçilerinden tam not aldı.

Uluslararası başarı: Güzellik listesinde ilk 10

Hande Erçel yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da adından söz ettirmeye devam ediyor. Rusya’nın önde gelen çevrimiçi sinema platformu Kion ve medya analiz şirketi Medialogia, “Sinemanın En Güzel Oyuncuları” listesini açıkladı. Listenin zirvesinde Rus oyuncu Yuliya Snigir yer alırken, Hande Erçel de ilk 10’da kendine yer buldu.