Son Mühür/ Begüm Mol- Bir döneme damgasını vuran "Doktorlar" dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene Özilhan, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.

İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıl süren evliliğini geçtiğimiz günlerde noktalayan ünlü isim, boşanma sonrası adımlarıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medyada soyadını sildi

Boşanma kararının ardından ilk iş olarak sosyal medya hesaplarındaki “Özilhan” soyadını kaldıran Yasemin Ergene, kısa süre sonra evlilik sürecinde sorunlar yaşadığı öne sürülen kayınvalidesi Emine Özilhan’ı da takipten çıkardı. Bu hamle, magazin gündeminde geniş yankı buldu.

Prag tatiliyle moral topladı

Yaşadığı ayrılığın ardından yakın dostlarıyla birlikte yurt dışına seyahat eden Ergene, soluğu Çekya’nın başkenti Prag’da aldı. Ünlü oyuncunun bu tatili, “boşanma sonrası moral tatili” olarak yorumlandı.

İddialı tarzıyla dikkat çekti

Türkiye’ye dönüşünün ardından sosyal medyada yeniden aktif olan Yasemin Ergene, son paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini topladı. Şık ve iddialı tarzıyla öne çıkan oyuncu, cesur kombinleriyle göz kamaştırdı.

Kombini çok konuşuldu

Ergene’nin son paylaşımında tercih ettiği kahverengi straplez korse üst, dumanlı nude dantelden tasarlanan uzun katmanlı eteği ve altın rengi çantası dikkat çekti. Tarzıyla övgü alan ünlü isim, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.