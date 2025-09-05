Son Mühür- Ünlü oyuncu Hande Erçel ile sosyetik isim Hakan Sabancı’nın üç yıldır süren birliktelikleri sona ermişti.

Çift, sık sık yurt dışı tatillerinde görüntülenmiş ve sosyal medyada paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Son olarak İtalya’da tatil yapan ikilinin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Evlilik beklenirken ayrılık kararı

İlişkinin evlilikle sonuçlanması beklenirken, ayrılık haberleri kısa sürede manşetlere taşındı. Çiftin ayrılığında “ihanet” iddiaları gündeme gelse de, konuya dair ilk açıklama doğrudan Hakan Sabancı’dan geldi.

Sabancı’dan net mesaj

GazeteMagazin’de yer alan habere göre; Hakan Sabancı, günlerdir konuşulan iddialara son noktayı koydu. Sabancı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Güzel giden bir birlikteliğimiz vardı. Buna kimse saygı duymuyor. İlişkimizi biz bitirdik. Böyle bir karar aldık karşılıklı. Konunun üçüncü şahıslarla hiçbir alakası yok.

Aileme yapılan, özellikle anneme yapılan saygısız şeyler bizi çok üzüyor. Bizim Hande’yle çok güzel bir ilişkimiz vardı. Bunu bitirme kararı aldık. Konunun başka hiçbir şeyle ilgisi yok.

Ama saygısızca bir durum olmaya başladı. Konunun ailemle ve üçüncü kişilerle hiçbir ilgisi yok. İlişkiler yaşanır, devam eder ya da etmez; bu iki kişinin kararıdır.”

Aile iddialarını yalanladı

Sabancı, ayrılığın arkasında üçüncü kişilerin olmadığına özellikle vurgu yaptı. Sosyal medyada “ailesinden veto geldi” iddiaları gündeme gelse de, Sabancı söz konusu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Erçel sessizliğini koruyor

Hande Erçel ise ayrılık sonrası herhangi bir açıklama yapmadı. Oyuncunun sessizliği, hayranları arasında merak konusu oldu.