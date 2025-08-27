Son Mühür- Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, ayrılık iddialarını sessizlikle geçiştiriyordu.

İkilinin, Instagram hesaplarından birlikte çekildikleri tüm kareleri silmesi bu sessizliği bozdu. Çiftin bu hamlesi, takipçileri tarafından “ayrılık kesinleşti” şeklinde yorumlandı.

Ayrılığın perde arkası ne?

Kulis bilgilerine göre, ilişkinin bitişinde Sabancı ailesiyle yaşanan fikir ayrılıkları etkili oldu. Özellikle Arzu Sabancı’nın bu ilişkiye başından beri mesafeli yaklaştığı öne sürüldü.

Ünlü sunucu Ece Erken’in canlı yayında aktardığı bilgilere göre; Hande Erçel evlilik için adım atmak isterken, Hakan Sabancı da bu fikre olumlu yaklaşıyordu.

Evlilik süreci ciddileşince Arzu Sabancı’nın bu birlikteliğe onay vermediği ve ilişkiyi dolaylı olarak sonlandırdığı iddia edildi.

Hakan Sabancı, ayrılık sonrası eğlencede görüntülendi

Ayrılığın ardından gözler Hakan Sabancı’ya çevrildi. Genç iş insanı, geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla eğlendiği anlarda objektiflere yansıdı.

Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Sabancı, moralini yüksek tuttu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi ve çok sayıda yorum aldı.

"Felekten bir gece çalmış"

Sabancı’nın eğlenceli halleri sosyal medyada gündem olurken, kullanıcıların yorumları da dikkat çekti. En çok paylaşılan yorumlardan biri “Hakan Sabancı felekten bir gece çalmış resmen” ifadesi oldu. Pek çok takipçi, ayrılığın ardından Sabancı’nın hayatına kaldığı yerden devam ettiğini savundu.