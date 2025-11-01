Son Mühür/ Beste Temel- Eylül ayı başında iş insanı Hakan Sabancı ile üç yıllık ilişkisini noktalayan ünlü oyuncu Hande Erçel, ayrılığın ardından tüm enerjisini kariyerine yöneltti.

Son dönemde hem dizi performansıyla hem de uluslararası iş birlikleriyle dikkatleri üzerine çeken Erçel, bu kez evinden yaptığı eğlenceli paylaşımla gündeme geldi.

Beckham ile aynı tanıtım filminde rol aldı

‘Aşk ve Gözyaşı’ dizisiyle televizyon ekranlarına güçlü bir dönüş yapan Hande Erçel, kısa süre önce İngiliz futbol efsanesi David Beckham ile birlikte Katar Turizm Bakanlığı için hazırlanan tanıtım filminde kamera karşısına geçmişti.

Çekimleri Doha’daki Hamad Havalimanı’nda tamamlanan projede Erçel’in profesyonel performansı uluslararası basında da geniş yankı bulmuştu.

“Max parti anlayışım”

Yoğun çekim takvimi ve reklam iş birliklerinin ardından daha sakin bir yaşam tercih eden Hande Erçel, Cadılar Bayramı’na özel yaptığı ev paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

Mavi peruk takarak dondurma yediği anları Instagram’da paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine “Max parti anlayışım” notunu ekledi. Erçel’in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.