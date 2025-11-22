Hamza Rüstem’in Objektifinden İzmir’in 100 Yılı!

Son Mühür/ Osman Günden - Kent kimliğini güçlendirmek ve kültürel mirası görünür kılmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, İzmir’in ilk Müslüman fotoğrafçısı ve Türk fotoğrafçılığının öncü isimlerinden Hamza Rüstem’in 100 yıllık arşivini gün yüzüne çıkardı. Belediye ana hizmet binasındaki Galeri Alt Sergi Salonu’nda açılan “Girit’ten İzmir’e Hamza Rüstem’in Objektifinden 100 Yıl” sergisi, hafta içi 28 Kasım Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.

İzmir’in kültürel belleğine ışık tutan sergi

Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi arşivinden seçilen eserlerden oluşan sergide, sanatçının kendi çektiği fotoğraflar ile ailesine ait kareler yer alıyor. Mert Rüstem koleksiyonundan derlenen fotoğraflar, hem İzmir’in yüzyıllık tarihine hem de kültürel dönüşümüne tanıklık ediyor.

Hamza Rüstem kimdir?

1872’de Girit’te doğan Hamza Rüstem, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte İzmir’in fotoğraf belleğini oluşturan en önemli isimlerden biri kabul ediliyor. “Ressne Fotoğrafhanesi”ni devralarak “Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi” adını veren sanatçı; portre, belge ve kent fotoğraflarıyla döneminin ruhunu yansıttı. Türk fotoğrafçılığının gelişiminde hem teknik hem de sanatsal açıdan önemli katkılar sağladı.

“Sanatla nefes alan Karşıyaka”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, serginin kentin kültürel hafızasına yaptığı katkıya dikkat çekerek, “Hamza Rüstem’in objektifinden yansıyan kareler, hem kentin tarihini hem de kültürel dönüşümünü bizlere anlatıyor. Galeri Alt’ta açtığımız bu sergi, Karşıyaka’nın sanatla yaşayan kimliğini güçlendiriyor. Belleğine sahip çıkan bir Karşıyaka için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.