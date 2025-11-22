Son Mühür/ Beste Temel - Efes Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle Cumhuriyet Mahallesi’nde geniş çaplı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. 23 kişilik ekiple yürütülen çalışma kapsamında mahallede süpürme, yol yıkama, çöp toplama ve genel çevre düzenlemesi yapıldı.

Dökülen yapraklar temizlendi

Sonbahar mevsimiyle yoğunlaşan yaprak dökümü nedeniyle mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda kapsamlı bir yaprak temizliği de gerçekleştirildi. Temizlik ekipleri özellikle yürüyüş yolları, kaldırımlar ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde biriken yaprakları temizleyerek düzenli ve güvenli kullanım alanları oluşturdu.

“Her talebi hızla karşılamak için sahadayız”

Efes Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özkan Aracı, mahalle sakinlerinin taleplerini öncelikli olarak değerlendirdiklerini belirterek, “Sonbaharla birlikte yapraklar özellikle sokaklarda ciddi bir birikmeye neden olmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle sabahın erken saatlerinde sahaya çıkan ekiplerimiz mahalleyi baştan sona temizledi. Vatandaşlarımızın daha temiz ve düzenli bir ortamda yaşaması bizim için çok önemli. İhtiyaç duyulan her yerde, her zaman sahadayız” dedi.