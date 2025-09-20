Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’de tutulan 47 esirin fotoğrafını yayımlayarak İsrail’e uyarıda bulundu. Tugayların açıklamasında, İsrail’in Gazze şehrinde yürüttüğü kara operasyonunun esirlerin hayatını doğrudan tehlikeye attığı mesajı verildi.

Netanyahu ve Genelkurmay’a gönderme

Fotoğrafın üzerinde yer alan notta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkes ve esir takası anlaşmasını reddettiği vurgulandı. Ayrıca İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in kara harekâtına karşı olmasına rağmen Netanyahu’ya boyun eğdiği iddia edildi. Hamas, bu nedenle operasyonun başlangıcını “veda fotoğrafı” olarak tanımladı.

Kara harekâtının gölgesinde esirler

İsrail ordusu, Gazze’nin farklı bölgelerinde kara operasyonlarını yoğunlaştırırken Kassam Tugayları’nın paylaşımı, operasyonun esirler için oluşturduğu riski bir kez daha gündeme taşıdı. Hamas, esirlerin güvenliği konusunu ön plana çıkararak İsrail yönetimine sorumluluk yükledi.

“Ron Arad” göndermesi

Paylaşılan fotoğrafta dikkat çeken bir başka detay ise tüm esirlere “Ron Arad” isminin verilmesi oldu. Ron Arad, 1986’da Lübnan’a düzenlenen bir operasyon sırasında uçağı düşen ve paraşütle atladıktan sonra kaybolan İsrail Hava Kuvvetleri pilotu olarak biliniyor. Hamas’ın bu sembolik adlandırmayla İsrail toplumuna ve ordusuna mesaj vermeyi amaçladığı değerlendiriliyor.

Bölgedeki gerilim artıyor

Gazze’de devam eden kara harekâtı, esirlerin durumu nedeniyle diplomatik ve insani boyutlarıyla tartışılmaya devam ediyor. Hamas’ın paylaşımı, İsrail kamuoyunda yeni bir baskı unsuru yaratırken, Netanyahu hükümetinin atacağı adımlar merakla bekleniyor.