İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan reform paketine göre İcra ve İflas Kanunu’nda maaş haczi yeniden düzenlendi. Düzenlemeye göre maaş haczi kişinin gelirine göre belirlenecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzun süredir beklenen İcra ve İflas Kanunu reform paketinin tamamlandığını duyurdu.

NTV’nin aktardığına göre tasarı hem alacaklının hem de borçlunun haklarını gözeten birçok yeni düzenlemeyi içeriyor.

Maaştan en fazla yüzde 10 haciz kesintisi yapılacak

Yeni düzenlemeyle birlikte maaş haczi, borçlunun kazandığı ücrete göre hesaplanacak. Borçlunun kazancı belirlenirken asgari ücret baz alınacak.

Mevcut uygulamada maaşın yüzde 25’ine kadar haciz uygulanabiliyorken, tasarıda asgari ücret alan bir çalışanın maaşına en fazla yüzde 10 haciz kesintisi yapılabilecek. Maaş, asgari ücretin iki katı ise haciz oranı yüzde 20’ye çıkacak.

Borçlu lehine düzenlemeler öne çıkacak

Tasarı, konut hacizleri ve kişisel eşyaların korunması gibi borçlu lehine düzenlemeleri içeriyor. Bu sayede borçluların temel yaşam standartları korunurken alacaklıların hakları da güvence altına alınmış olacak.

Yeni tasarıyla birlikte haczedilebilecek mallar listesi güncellendi. Kripto paralar ve menkul kıymetler artık haciz kapsamına alınacak.