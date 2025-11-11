Son Mühür - Hamas, İsrail Meclisi’nde Filistinli tutuklulara idam cezası getiren yasa tasarısının ilk oylamada kabul edilmesine tepki gösterdi; yazılı açıklamada tasarının “Filistinlilere yönelik planlı toplu cinayeti meşrulaştırma çabası” ve İsrail hükümetinin “ırkçı, suç odaklı politikasının bir uzantısı” olduğu belirtildi.

Hamas'tan açıklama

Hamas yaptığı açıklamada, tasarının kabulünün “işgal altındaki Filistin halkına karşı örgütlü bir kitlesel öldürmeyi meşrulaştırma çabası” anlamına geldiğini vurguladı ve tasarının uluslararası kamuoyunun gözü önünde geçirilmesinin uluslararası hukuk ve insan hakları normlarını, özellikle insancıl hukuku ihlal ettiğini kaydetti.

BM'ye çağrıda bulunuldu

Hamas, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve tüm insan hakları örgütlerini, “bu tehlikeli ve ırkçı işgal yasasını kınamaya, İsrail’e caydırıcı yaptırımlar uygulamaya ve tasarının geri çekilmesi için baskı yapmaya” çağırdı. Hamas ayrıca, “İsrail cezaevlerinde sistematik işkence ve kötü muamele gören tutukluların durumunu araştırmak üzere uluslararası komisyonlar kurulması” talebinde bulundu. Açıklamada, bu işkenceler nedeniyle onlarca tutuklunun hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısının ilk oylaması dün gerçekleştirildi; Meclis’te tasarı, 39 “evet” oyuna karşılık 16 “hayır” oyuyla geçti. Tasarının yasalaşabilmesi için Meclis’te iki oylamadan daha geçmesi gerekiyor.