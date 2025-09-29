ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında Gazze’ye yönelik yeni bir barış planı açıkladı. Ancak plan, daha açıklanır açıklanmaz tepkilere neden oldu.

Hamas: “İsrail’in bakış açısına yakın”

Hamas’ın üst düzey yetkilisi Muhammed Mardawi, yaptığı açıklamada planın içeriğini sert sözlerle eleştirdi. Mardawi, “Basın toplantısında savaşı sona erdirme planıyla ilgili söylenenler, İsrail’in bakış açısına yakın, Netanyahu’nun savaşı sürdürmekte ısrar ettiği şeylere yakın” ifadelerini kullandı.

“Plana yanıt için resmi metin gerekli”

Henüz planın yazılı halini görmediklerini belirten Hamas yetkilisi, net bir değerlendirme yapabilmek için resmi metnin kendilerine ulaştırılması gerektiğini söyledi. Mardawi, “Bu plana yanıt vermeden önce yazılı ve net bir şekilde almamız gerekiyor. Plan, Hamas ve Filistinli örgütlerin elinde olmalı” dedi.

Bölgedeki tansiyon sürüyor

Trump’ın açıkladığı Gazze planı uluslararası arenada tartışma yaratırken, Hamas’ın sert çıkışı planın uygulanabilirliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Önümüzdeki günlerde Filistinli grupların ve bölgedeki aktörlerin vereceği tepkiler kritik önem taşıyor.