ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kapsamlı Gazze Barış Planı” gündeme damga vurdu. Gazeteci Yunus Paksoy, planın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Beyaz Saray tarafından gönderilen haritada İsrail’in geri çekilme hatları net şekilde gösterildi.

Mavi hat: İsrail ordusunun mevcut kontrol alanı

Sarı hat: İlk geri çekilme hattı

Kırmızı hat: İkinci geri çekilme hattı

Çizgili bölge: Üçüncü geri çekilme sonrası İsrail’in güvenli bölgesi

Gazze teknokrat komiteye emanet edilecek

Plana göre Gazze, geçici süreyle siyasetten bağımsız ve teknokratlardan oluşan bir Filistinli komite tarafından yönetilecek. Bu komite, günlük kamu hizmetleri ve belediyelerin işleyişinden sorumlu olacak. Yapıda hem nitelikli Filistinliler hem de uluslararası uzmanlar görev alacak.

“Barış Kurulu” Trump’ın başkanlığında kurulacak

Gazze’nin yeni yönetimi, uluslararası bir geçiş organı olan “Barış Kurulu”nun gözetiminde faaliyet gösterecek. Planın en dikkat çeken kısmı ise bu kurulun başkanlığını bizzat Donald J. Trump’ın üstlenecek olması. Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair gibi isimlerin de kurulda yer alacağı ifade edildi.

Yeniden inşa süreci fonlanacak

Barış Kurulu, Gazze’nin yeniden inşasını finanse edecek ve Filistin Yönetimi’nin reform programını tamamlamasına kadar geçici yönetimi sürdürecek. Reform süreci güvenli ve etkin şekilde tamamlandığında ise Gazze’nin kontrolü Filistin Yönetimi’ne devredilecek.

Netanyahu kabul etti!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından, sunulan Gazze Barış Planı kabul edildi.

Trump'tan ilk açıklama!

Yaşanan gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, "Arap ve Müslüman ülkeler Gazze'yi silahsız hale getirme taahhüdü verdi. Hamas'ın askeri kabiliyeti hızla yok edilecek." dedi.