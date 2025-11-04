İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 1979 yılında ABD’nin Tahran Büyükelçiliği’nin ele geçirilmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “Küresel Emperyalizme Karşı Ulusal Direniş Günü” etkinliklerinde önemli açıklamalarda bulundu.

“ABD ile İran arasında doğal bir menfaat çatışması var”

Konuşmasında İran-ABD ilişkilerinin temelindeki gerilime değinen Hamaney, iki ülke arasındaki sorunun yalnızca diplomatik düzeyde olmadığını, bunun “doğal bir uyuşmazlık ve menfaat çatışması” üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Hamaney, ABD’nin İran’a yönelik düşmanlığının tarihi köklerine vurgu yaptı.

“Amerika teslimiyet dışında hiçbir şeyi kabul etmiyor”

Hamaney, iki ülke arasında olası bir uzlaşmanın yalnızca belirli koşullarda mümkün olabileceğini ifade etti:

“Amerika’nın doğasında kibir var; teslimiyet dışında hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Ancak İsrail’e verdikleri desteği kesmeleri, askeri üslerini bölgemizden çekmeleri ve Ortadoğu’ya karışmayı bırakmaları halinde, iş birliği ihtimali değerlendirilebilir.”

Ancak Hamaney, bu şartların “yakın zamanda gerçekleşmesinin mümkün olmadığını” da sözlerine ekledi.