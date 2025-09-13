Son Mühür/Merve Turan- 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda finale yükselen taraf A Milli Basketbol Takımı oldu. Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde parkeye çıkan milliler, güçlü rakibi Yunanistan’ı 94-68’lik skorla mağlup etti. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen ay-yıldızlılar, hem savunmadaki sertliği hem de hücumdaki yüksek yüzdesiyle dikkat çekti. Tribünlerdeki Türk taraftarların coşkulu desteği de galibiyette önemli rol oynadı.

Alperen Şengün’den esprili mesaj

Müsabakada etkili performansıyla öne çıkan A Milli Takım’ın yıldız isimlerinden Alperen Şengün, karşılaşmanın ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile gündem oldu. “İyi gelmez mi hiç deniz havası?” ifadelerini kullanan Şengün’ün sözleri, doğrudan Yunanistan’a gönderme olarak yorumlandı. Paylaşım kısa sürede binlerce yorum aldı ve saatler içinde yüz binlerce beğeniye ulaştı.

Final öncesi moral kaynağı oldu

Alperen Şengün’ün paylaşımı, yalnızca basketbolseverlerin değil geniş kitlelerin de ilgisini çekti. Taraftarlar, milli oyuncunun mesajını büyük bir coşkuyla paylaşırken, bu etkileşim milli takımın final öncesi moral ve motivasyonunu artırdı. Türkiye, tarihinde bir kez daha Avrupa Şampiyonası finaline çıkmanın gururunu yaşarken, gözler şimdi oynanacak final maçına çevrildi.