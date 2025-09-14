Sevilen şarkılarını seslendirmek için kalabalığın arasına kadar inen ünlü sanatçı, gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Haluk Levent, dillerden düşmeyen eserlerini elinde taşıdığı Türk bayrağıyla söylerken, kendisine eşlik eden binlerce kişinin coşkusu renkli görüntüler oluşturdu.

Başkan Dere'den Teşekkür

Konserin sonunda sahneye eşiyle birlikte çıkan Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, ünlü sanatçıya teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu. Başkan Dere, "Çivril Uluslararası 27. Elma Tarım ve Kültür Festivalimizin üçüncü gününde, Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Haluk Levent sahne alarak birbirinden güzel eserleriyle gönüllerimize dokundu. Hasta olmasına rağmen festivalimizde bizlerle olduğu için kendisine gönülden teşekkür ediyorum" dedi. Dere ayrıca, festival coşkusunu paylaşan tüm vatandaşlara şükranlarını sundu.